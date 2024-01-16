Около 800 российских пенсионеров собираются депортировать из Латвии

Посольство РФ: около 800 российским пенсионерам грозит депортация из Латвии

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Порядка 800 российских пенсионеров власти Латвии намерены депортировать из страны. Такой информацией поделилось посольство РФ в Латвии.

Фото: "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.

Как уточнили в ведомстве, всего угроза депортации нависла над 1167 пенсионерами, который в данный момент проживают в этом государстве, причём большая их часть — пенсионного возраста.

"1167 проживающих в Латвии российских граждан под угрозой депортации, 789 из них старше 60 лет", — сказано в сообщении.

Власти Латвии получили возможность законно высылать из страны живущих там россиян, когда к закону республики "Об иммиграции", работающего с осени 2022 года, были сделаны соответствующие поправки.

Одним из уже депортированных россиян стал военный пенсионер Борис Катков, который до этого момента жил в Латвии 57 лет. По информации пенсионера, совсем скоро эта же участь постигнет и остальных россиян, среди которых немало и тех, кто уже давно стал гражданином Латвии.