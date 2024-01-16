Порядка 800 российских пенсионеров власти Латвии намерены депортировать из страны. Такой информацией поделилось посольство РФ в Латвии.
Как уточнили в ведомстве, всего угроза депортации нависла над 1167 пенсионерами, который в данный момент проживают в этом государстве, причём большая их часть — пенсионного возраста.
"1167 проживающих в Латвии российских граждан под угрозой депортации, 789 из них старше 60 лет", — сказано в сообщении.
Власти Латвии получили возможность законно высылать из страны живущих там россиян, когда к закону республики "Об иммиграции", работающего с осени 2022 года, были сделаны соответствующие поправки.
Одним из уже депортированных россиян стал военный пенсионер Борис Катков, который до этого момента жил в Латвии 57 лет. По информации пенсионера, совсем скоро эта же участь постигнет и остальных россиян, среди которых немало и тех, кто уже давно стал гражданином Латвии.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.