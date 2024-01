Около 800 российских пенсионеров собираются депортировать из Латвии

Порядка 800 российских пенсионеров власти Латвии намерены депортировать из страны. Такой информацией поделилось посольство РФ в Латвии.

Фото: "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.