Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депутаты сейма Латвии потребовали, чтобы Макрон запретил спортсменам из России въезд на ОИ-2024
Мать ребёнка, получившего химический ожог в курганской больнице, подала на медучреждение в суд
Фильм "Оппенгеймер" завоевал восемь наград
3 лучших фильма о нападении на человечество фантастических существ
3 лучших фильма о попытках спасения при авиакатастрофе
Врач: "Боли в кистях рук часто возникают при сахарном диабете"
Повар рассказал, как приготовить вкусную уху
Что такое лудомания и чем она опасна
Корень маки и свекла: шесть полезных продуктов, необходимых каждой девушке еженедельно
По решению властей Латвии из страны будет депортирована незрячая 72-летняя россиянка

Посольство РФ: власти Латвии собираются депортировать 72-летнюю россиянку, не сдавшую латышский язык

0:53
Мир

Власти Латвии собираются провести депортацию незрячей российской пенсионерки, которая не смогла сдать экзамен по латышскому языку. Информация об этом появилась в Telegram-канале российского посольства в Латвии.

Посольство РФ: власти Латвии собираются депортировать 72-летнюю россиянку, не сдавшую латышский язык
Фото: Openverse by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0

Пенсионерке, о которой идёт речь, 72 года, она не видит с самого рождения, поэтому ей требуется постоянное сопровождение.

В 2022 году женщина начала готовить необходимые бумаги, чтобы продлить вид на жительство.

При этом россиянке пришлось сдавать и экзамен по латышскому языку, несмотря на её проблему с отсутствием зрения.

"По вполне понятным причинам не набрала необходимое количество баллов по таким аспектам, как чтение и письмо", — объяснили в российском дипведомстве.

В итоге вида на жительство россиянка получить не смогла. Также у неё теперь нет возможности получать медицинские услуги и пенсию в Латвии.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Вайкуле снова отличилась: Илья Резник отреагировал на выходку Лаймы

Легендарный композитор Раймонд Паулс отметил свой 88-й день рождения в семейном кругу, избегая пышных торжеств.

День рождения Паулса: некоторые звездные знакомые даже не поздравили с праздником
Ширвиндт считает, что российским артистам нужно покаяться за новогодние "огоньки"
Ширвиндт призвал "недовырезанных из эфира звёзд" покаяться за новогодние "огоньки"
Уникальные яблони для сада: огородники назвали топ-4 сортов для дачи — дают сладкие и сочные плоды
Эта запеканка "по-литовски" должна быть в каждой книге рецептов: необычайно вкусное и простое блюдо
Спецсигналы на автомобилях депутатов раздражают россиян Сергей Лебедев Вашингтон намерен поставить Приштине "Джавелины" Михаил Плисюк Дроны и тоннели врага оказались причиной тяжелого продвижения ВС РФ в зоне СВО Любовь Степушова
Какие бренды моторного масла стали лидерами после отказа крупных импортных производителей в России
"Надо было занести": Юлиан раскрыл правду о российском шоу-бизнесе
Три вещи, которые вы никогда не увидите на кухне у опытных хозяек
Три вещи, которые вы никогда не увидите на кухне у опытных хозяек
Последние материалы
Спецсигналы на автомобилях депутатов раздражают россиян
Короткие романы и частое осуждение: девять признаков высоких стандартов в отношениях
Нежный пирог к чаю со смородиной: придёт на помощь, когда совсем нет времени
Ecolines с 1 февраля начнет выполнять ежедневные рейсы между Петербургом и Латвией
Психолог объяснила, почему Джигурда не сдержался на видео с Волочковой
Восстановление после расставания: путь к исцелению и новому началу
Военкор Котенок опубликовал фото подбитого над Азовским море самолета Ил-22
Вашингтон намерен поставить Приштине "Джавелины"
Российские ученые разработали инновационный бактерицидный материал на основе полимеров
Арктика подморозила США: страна испытала европейские цены на газ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников