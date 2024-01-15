По решению властей Латвии из страны будет депортирована незрячая 72-летняя россиянка

Власти Латвии собираются провести депортацию незрячей российской пенсионерки, которая не смогла сдать экзамен по латышскому языку. Информация об этом появилась в Telegram-канале российского посольства в Латвии.
Пенсионерке, о которой идёт речь, 72 года, она не видит с самого рождения, поэтому ей требуется постоянное сопровождение.
В 2022 году женщина начала готовить необходимые бумаги, чтобы продлить вид на жительство.
При этом россиянке пришлось сдавать и экзамен по латышскому языку, несмотря на её проблему с отсутствием зрения.
"По вполне понятным причинам не набрала необходимое количество баллов по таким аспектам, как чтение и письмо", — объяснили в российском дипведомстве.
В итоге вида на жительство россиянка получить не смогла. Также у неё теперь нет возможности получать медицинские услуги и пенсию в Латвии.
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