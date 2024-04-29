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Российские туристы в КНДР: 120 туристов отметят День трудящихся в Северной Корее

Группа россиян поехала в КНДР на майские праздники

1:45
Туризм

120 российских туристов из Приморского края отправились в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР), чтобы отпраздновать День трудящихся, по информации пресс-службы правительства региона. Это стало крупнейшей группой из России, посетившей КНДР.

Группа россиян поехала в КНДР на майские праздники
Фото: flickr.com by Roman Harak is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"На этой неделе, в понедельник, 120 путешественников выехали из Приморья в Северную Корею, устанавливая рекорд за всю историю подобных поездок. Поездка, запланированная на период с 29 апреля по 3 мая, совпадает с празднованием Дня трудящихся. В программе тура — посещение гор Мёхян, музея Корё, прогулки по парку Тэсон и участие в танцевальном вечере в Пхеньяне", — говорится в сообщении пресс-службы.

Туристические поездки в КНДР возобновились благодаря соглашениям между лидерами России и Северной Кореи, Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, а также за счет усилий правительства Приморского края и властей КНДР.

"Это самая многочисленная группа туристов за всю историю путешествий в КНДР, что подчеркивает растущую популярность направления. Владивосток превращается в главный транспортный узел для поездок в Северную Корею для жителей разных уголков России", — сообщил руководитель туристического агентства Приморья, Арсений Крепский.

Сообщается также, что уже разработаны программы летних туров в КНДР продолжительностью 8 и 12 дней, в рамках которых туристы смогут насладиться отдыхом на пляжах соседнего государства.

Первый тестовый тур в КНДР после пандемии состоялся в феврале этого года, в нем приняли участие жители различных регионов России.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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