Руководство украинского правительственного реабилитационного центра предложило проводить лечение бойцов ВСУ при помощи наркотиков.
Как сообщает издание The Economist, в Верховной Раде и министерстве здравоохранения Украины это предложение воспринимают положительно.
Окончательное решение по этому вопросу будет принято в течение полугода.
"Ксения Возницына, директор "Лесной поляны", правительственного реабилитационного центра для военных, считает, что пилотный проект с использованием МДМА и псилоцибина может получить добро в течение шести месяцев", — сказано в статье.
При этом медики уточняют, что возможное применение наркотиков в отношении бойцов ВСУ может быть введено не только по медицинским показаниям. По словам военного психолога Игоря Холодило, наркотические вещества помогут сделать украинских военных бесстрашными, а значит, они смогут принести больше пользы в боевых действиях.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.