На Украине могут начать использовать наркотики для лечения бойцов ВСУ

Economist: в реабилитационном центре Украины бойцов ВСУ собираются лечить при помощи наркотиков

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Руководство украинского правительственного реабилитационного центра предложило проводить лечение бойцов ВСУ при помощи наркотиков.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

Как сообщает издание The Economist, в Верховной Раде и министерстве здравоохранения Украины это предложение воспринимают положительно.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято в течение полугода.

"Ксения Возницына, директор "Лесной поляны", правительственного реабилитационного центра для военных, считает, что пилотный проект с использованием МДМА и псилоцибина может получить добро в течение шести месяцев", — сказано в статье.

При этом медики уточняют, что возможное применение наркотиков в отношении бойцов ВСУ может быть введено не только по медицинским показаниям. По словам военного психолога Игоря Холодило, наркотические вещества помогут сделать украинских военных бесстрашными, а значит, они смогут принести больше пользы в боевых действиях.