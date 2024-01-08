Политическая элита Украины срочно начала выводить свои активы за границу

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Политическая элита Украины в срочном порядке начала выводить свои активы за границу.

Фото: Официальный телеграм-канал Верховной рады Украины t. me/verkhovnaradaukrainy/55337

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свои источники в ОП.

По словам информатора, в первую очередь активы выводят народные депутаты Верховной рады, которые спешно продают имущество. Они понимают, что именно народные депутаты первые на очереди в претензиях от народа и ВСУ, а значит, их начнут трясти первыми.

На данный момент офис президента Украиной силой удерживает депутатов, чтобы те не складывали свои полномочия, однако процесс уже запущен, подытожил портал.

Ранее сообщалось, Киев знает, что скоро придут плохие новости с мест боевых действий и тушит "пожар" живой силой.