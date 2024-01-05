Apple обсудит блокировку "Айфонов" в РФ на секретной встрече-2024

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Очередная дискуссия о возможной блокировке устройств Apple, которые хотя бы раз были привезены в Крым и Северный Кипр (Запад считает российский полуостров и турецкий регион "оккупированными территориями") возникла на Reddit и одном из "Киберфорумов".

Фото: t.me/nologica by Cbs-news.us is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Обсуждение было основано на информации из источников в официальных кругах США (которые, как известно, близки к правительству) об якобы секретной весенней встрече чиновников США и руководства компаний-гигантов IT, сообщает аналитический Тelegram-проект "Монокуляр".

При этом эксперты отмечают — такие встречи "чиновников и топ-менеджмента IT-гигантов" ежегодно проходят в марте, они не являются секретными — но об их содержании не рассказывается, брифингов после них не проводится.

Так, по данным международных СМИ, в прошлые годы на этих встречах обсуждались вопросы:

Защиты выборов в США от страшных русских, китайских и северокорейских троллей и хакеров,

роли социальных сетей в национальной безопасности,

возможности блокировки гаджетов в России после начала СВО.

Как и ранее отмечали практически все российские и мировые IT-специалисты, теоретически Apple имеет возможность превратить устройства в "кирпичи" за минуты — по команде.

Однако такой шаг может привести не только к потере огромного (пусть и "серо-черного") российского рынка - США и "Пять глаз" потеряют возможности контроля и прослушки миллионов пользователей в России.

А для США это невыгодно — ведь есть недалёкие чиновники, "секретчики" и бизнесмены в стратегических областях, пользующиеся гаджетами Apple и таким образом "сдающие данные на Запад", "пишущие досье на самих себя".

Эксперты "Монокуляра" отметили, что такая информация — возможно, вброс. Цель такого вброса — разбавить или замять скандал, связанный с публикацией документов Эпштейна о педофилах в элите США.