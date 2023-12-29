Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая иронично отреагировала на новую помощнику главнокомандующего Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Уточняется, что ей стала Татьяна Ефремова.
"Тем временем в кабинетах доктора философии (в декабре Залужный защитил диссертацию по праву — ред.). Несётся (вероятно, как курица — ред.)", — заметила Безуглая в своём Facebook*, приложив к посту совместную фотографию Залужного и Ефремовой в кабинете генерала.
Депутат опубликовала ряд селфи новой помощницы главкома ВСУ, на которых последняя выпячивает губы, а также другие совместные фото с Залужным.
В другом посте Безуглая также показала скриншоты нескольких постов Ефремовой в Instagram*. На одном из них есть картинка с текстом на русском языке, на которой написано: "В идеальной девушке начитанность, интеллект и чувство юмора должны гармонично сочетаться с желанием душевно прибухнуть и устроить разврат".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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