Депутат Безуглая высмеяла в соцсетях новую помощницу главкома ВСУ Залужного

1:11 Your browser does not support the audio element. Мир

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая иронично отреагировала на новую помощнику главнокомандующего Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Уточняется, что ей стала Татьяна Ефремова.

Фото: https://t.me/stranaua/106561

"Тем временем в кабинетах доктора философии (в декабре Залужный защитил диссертацию по праву — ред.). Несётся (вероятно, как курица — ред.)", — заметила Безуглая в своём Facebook*, приложив к посту совместную фотографию Залужного и Ефремовой в кабинете генерала.

Депутат опубликовала ряд селфи новой помощницы главкома ВСУ, на которых последняя выпячивает губы, а также другие совместные фото с Залужным.

В другом посте Безуглая также показала скриншоты нескольких постов Ефремовой в Instagram*. На одном из них есть картинка с текстом на русском языке, на которой написано: "В идеальной девушке начитанность, интеллект и чувство юмора должны гармонично сочетаться с желанием душевно прибухнуть и устроить разврат".

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская