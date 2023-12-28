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Лавров объяснил разворот во внешней политике Армении

1:19
Мир

Армения ничего не выиграет, отказавшись от многолетних союзнических отношений с Россией в пользу Запада, предупредил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам года в четверг.

Лавров объяснил разворот во внешней политике Армении
Фото: Reuters

По его мнению, этот разворот во внешней политике официального Еревана происходит под давлением западных партнёров — он "меняет проверенную временем союзническую связку с Москвой даже не на конкретную помощь Запада, а лишь на туманные посулы".

Совершенно напрасно, уверен глава МИД РФ. Армения в последнее время столкнулась с целым рядом вызовов.

"Причём купировать их с помощью западных игроков не получится. США и ЕС, в отличие от России, не стремятся принести мир и стабильность в республику и в целом на Южный Кавказ. Их задача совершенно иная — потеснить Москву и других регионалов, создать новый очаг напряжённости вслед за Балканами, Ближним Востоком и Украиной", — объяснил он.

Несмотря на очевидные враждебные шаги армянских властей вроде налаживания сотрудничества с НАТО и рассуждений о целесообразности сохранения российской военной базы в Гюмри, Армения остаётся стратегическим партнёром РФ на Южном Кавказе, заверил Лавров.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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