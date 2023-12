"Я не верю в военное решение украинского конфликта. Мы должны признаться себе и сказать: у Украины нет достаточно сил для того, чтобы развернуть ситуацию в военном плане, она не способна ни на какое контрнаступление. Мы можем залить туда все оружие мира, все деньги, и никогда в военном отношении Россия не потерпит поражение", - сказал Фицо в интервью изданию pravda.sk.

