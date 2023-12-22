"Я не верю в военное решение украинского конфликта. Мы должны признаться себе и сказать: у Украины нет достаточно сил для того, чтобы развернуть ситуацию в военном плане, она не способна ни на какое контрнаступление. Мы можем залить туда все оружие мира, все деньги, и никогда в военном отношении Россия не потерпит поражение", - сказал Фицо в интервью изданию pravda.sk.Фото: openverse by MGlen is licensed under "File:Slovak Prime Minister Robert Fico during the press conference.jpg" by MGlen is licensed under CC BY-SA 3.0.
Политик убеждён, что на рубеже 2023-2024 годов условия урегулирования этого конфликта будет ставить РФ.
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