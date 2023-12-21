Макрон допустил визит Путина во Францию при условии мирного договора с Украиной

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Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает возможности пригласить президента Российской Федерации Владимира Путина во Францию в 2024 году при условии проведения мирных переговоров по Украине. Эту позицию он высказал в ходе большого телеинтервью, которое транслировалось на телеканале France 5.

Фото: "Emmanuel Macron (2019-10-09) 03" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

В ходе беседы с журналистами обсуждались предстоящие события 2024 года, включая торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Журналисты перечисляли участников мероприятий, отмечая, что вероятно, Владимир Путин не примет участие. В ответ на это Макрон заявил, что это возможно только в случае мирных переговоров и изменения геополитической обстановки.

Последний раз Владимир Путин присутствовал на мероприятиях, связанных с годовщиной высадки союзных войск в Нормандии, в 2014 году. Тогда на мероприятии присутствовали также президент Украины Петр Порошенко и президент США Барак Обама, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Макрон заявил о готовности к возобновлению диалога с президентом России.