Президент Франции, Эммануэль Макрон, объявил о готовности возобновить диалог с российским лидером, Владимиром Путиным, поддерживая урегулирование мировых вопросов в соответствии с нормами международного права.
Макрон выразил готовность поддерживать и активно участвовать в диалоге, если Россия представит серьезные предложения.
"Мой телефонный номер не изменился", — заключил Макрон.
При этом французский президент подчеркнул, что Париж готов вложить усилия для достижения конструктивных результатов в деле урегулирования.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".