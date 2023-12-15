Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России

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Президент Франции, Эммануэль Макрон, объявил о готовности возобновить диалог с российским лидером, Владимиром Путиным, поддерживая урегулирование мировых вопросов в соответствии с нормами международного права.

Фото: "Emmanuel Macron (2019-10-09) 03" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

Макрон выразил готовность поддерживать и активно участвовать в диалоге, если Россия представит серьезные предложения.

"Мой телефонный номер не изменился", — заключил Макрон.

При этом французский президент подчеркнул, что Париж готов вложить усилия для достижения конструктивных результатов в деле урегулирования.