Официальный представитель МИД РФ Захарова написала песню о Рождестве

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась, что уже давно придумала песню о рождестве, однако долго не могла найти музыкальное сопровождение к ней.

Фото: CreativeCommons by Сурен is licensed under CC BY 3.0

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев порекомендовал Захаровой поработать вместе с белорусскими музыкантами. В итоге было принято решение о создании творческого проекта РФ и Белоруссии.

Эту инициативу положительно оценили в белорусском Министерстве иностранных дел.

"Была мечта сделать рождественскую песню с новогодним настроением", — отметила представитель МИД РФ в беседе с каналом "Беларусь 1".

В воскресенье, 24 декабря, запланирована презентация песни о Рождестве. Мероприятие состоится в российской столице.