Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась, что уже давно придумала песню о рождестве, однако долго не могла найти музыкальное сопровождение к ней.
Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев порекомендовал Захаровой поработать вместе с белорусскими музыкантами. В итоге было принято решение о создании творческого проекта РФ и Белоруссии.
Эту инициативу положительно оценили в белорусском Министерстве иностранных дел.
"Была мечта сделать рождественскую песню с новогодним настроением", — отметила представитель МИД РФ в беседе с каналом "Беларусь 1".
В воскресенье, 24 декабря, запланирована презентация песни о Рождестве. Мероприятие состоится в российской столице.
Несколько факторов объясняют, почему рождественский кактус может поникнуть.