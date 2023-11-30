Болгария закрыла небо лично для Захаровой

1:06 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Самолёт главы МИД РФ Сергея Лаврова не смог пролететь в Скопье над Болгарией — воздушному судну пришлось выбрать другой маршрут, следует из данных сервиса Flightaware.

Фото: Пресс-служба МИД России

Ранее Болгария временно открыла своё воздушное пространство для находящегося под санкциями российского министра. Потом оказалось, что только для него, а в составе делегации была официальный представитель МИД Мария Захарова, также невъездная. В конечном счёте лайнер пролетел над Грецией.

Захарова уже отреагировала на произошедшее — она назвала персональный запрет для неё "злобной глупостью русофобов".

"Впервые в нашей истории официальные власти запретили находиться в небе не самолёту, а человеку в самолёте — так было написано в официальной ноте болгарского МИД: самолёту пролететь над Болгарией можно, а Марии Захаровой в самолёте лететь нельзя", — удивилась она в телеграме.

Дипломат уличила болгарские власти в том, что они позорят своё народ, и пригрозила им ответными мерами.