Самолёт главы МИД РФ Сергея Лаврова не смог пролететь в Скопье над Болгарией — воздушному судну пришлось выбрать другой маршрут, следует из данных сервиса Flightaware.
Ранее Болгария временно открыла своё воздушное пространство для находящегося под санкциями российского министра. Потом оказалось, что только для него, а в составе делегации была официальный представитель МИД Мария Захарова, также невъездная. В конечном счёте лайнер пролетел над Грецией.
Захарова уже отреагировала на произошедшее — она назвала персональный запрет для неё "злобной глупостью русофобов".
"Впервые в нашей истории официальные власти запретили находиться в небе не самолёту, а человеку в самолёте — так было написано в официальной ноте болгарского МИД: самолёту пролететь над Болгарией можно, а Марии Захаровой в самолёте лететь нельзя", — удивилась она в телеграме.
Дипломат уличила болгарские власти в том, что они позорят своё народ, и пригрозила им ответными мерами.
Запуск двигателя посредством автоматической системы предоставляет удобство, однако несет определенные риски.