В Ирландии подтвердили беседу премьера с пранкерами Вованом и Лексусом

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Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар подтвердил свое общение с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Официальные источники утверждают, что разговор был прерван из-за подозрений относительно характера и профессионального поведения пранкеров, сообщают РИА Новости.

Фото: Openverse by Anosmia is licensed under CC BY 2.0

Согласно словам представителя Варадкара, материал, размещенный в сети, является подделкой и не соответствует реальным событиям во время виртуальной встречи.

В ходе разговора с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, премьер-министр высказал обеспокоенность крупнейшим в истории миграционным кризисом, вызванным приездом около 100 тысяч украинских беженцев, и выразил сомнения в скором присоединении Украины к Европейскому союзу.