Премьер Ирландии Варадкар признался, что не верит в скорое вступление Украины в ЕС

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Очередной жертвой розыгрыша со стороны российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) стал премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, который сообщил крайне неприятную для киевского режима правду.

Фото: Официальный сайт президента Украины

На сей раз пранкеры представились чиновниками из Африки, но Лео Варадкар на развод повелся и сообщил, что Украина не присоединится к ЕС в ближайшее время, несмотря на решение лидеров Евросоюза начать переговоры.

"Мы приняли их [Украину] в качестве кандидата на вступление в Европейский cоюз. Но эти переговоры, как правило, занимают много времени", — сказал Варадкар,

Он отметил, что Ирландии пришлось ждать вступления в ЕС более 15 лет. Также премьер-министр привел пример долгий процесс вхождения в ЕС Польши и стран Центральной Европы.

"Поэтому я думаю, что их скорое присоединение маловероятно", — подытожил ирландский премьер.