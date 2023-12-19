Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Назван соперник Байдена на выборах-2024
Премьер Ирландии пожаловался на масштабный кризис из-за Украины
Польза банановой кожуры для капусты
"Ходовой" клубничный пирог готовится за считанные минуты: захочется съесть до последней крошки
Артиллерист ВС РФ с позывным "Грек" заявил о снарядном голоде ВСУ под Донецком
Bloomberg: ВСУ вряд ли способны на прорыв, даже если Запад выделит помощь Киеву
В 12-м пакете санкций появилась новая мера против России
BI: глава офиса Зеленского Ермак может украсть финансовую помощь Запада для Украины
Бойцы ВСУ приняли российских штурмовиков за своих

Премьер Ирландии Варадкар признался, что не верит в скорое вступление Украины в ЕС

1:00
Мир

Очередной жертвой розыгрыша со стороны российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) стал премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, который сообщил крайне неприятную для киевского режима правду.

Премьер Ирландии Варадкар признался, что не верит в скорое вступление Украины в ЕС
Фото: Официальный сайт президента Украины

На сей раз пранкеры представились чиновниками из Африки, но Лео Варадкар на развод повелся и сообщил, что Украина не присоединится к ЕС в ближайшее время, несмотря на решение лидеров Евросоюза начать переговоры.

"Мы приняли их [Украину] в качестве кандидата на вступление в Европейский cоюз. Но эти переговоры, как правило, занимают много времени", — сказал Варадкар,

Он отметил, что Ирландии пришлось ждать вступления в ЕС более 15 лет. Также премьер-министр привел пример долгий процесс вхождения в ЕС Польши и стран Центральной Европы.

"Поэтому я думаю, что их скорое присоединение маловероятно", — подытожил ирландский премьер.

Шольц: Макрон прав, Украина вступит в ЕС не скоро
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Установлено безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе

Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.

Установлено безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе
С трудом передвигается: Александру Буйнову не удалось скрыть проблемы со здоровьем
Буйнов очень сильно болен и уже с трудом передвигается
Рассказ консьержки: выяснились новые обстоятельства смерти Дмитрия Красилова
Символ процветания и богатства: четыре совета помогут вырастить денежное дерево
Завершается Год педагога и наставника: итоги и выводы Виктор Пахомов Агрессивная экспансия: Китай плотно врос в экономику России Алексей Гончаров Гуманитарный гигант: в воздух поднялся дирижабль Pathfinder 1 Анастасия Жукова
Бойцов СВО отказались заселять в отель в Ростовской области
Лук или морковь: что жарят первым. Это знают немногие, поэтому подсказываем
В Китае рассказали о двух подарках от России
В Китае рассказали о двух подарках от России
Последние материалы
В 12-м пакете санкций появилась новая мера против России
BI: глава офиса Зеленского Ермак может украсть финансовую помощь Запада для Украины
Бойцы ВСУ приняли российских штурмовиков за своих
Врач Чуракина заявила о пользе винегрета и холодца для пищеварения
Кирби: США видят разницу между жертвами в конфликтах в Газе и на Украине
Не дадут богатый урожай: названы растения, которые нельзя сажать в одиночку
В Японии позицию РФ по закрытому спору о Курилах считают несправедливой
Time: США никогда не планировали поставлять Украине мощное оружие для победы
Соседов раскрыл подробности своего увольнения с ТВ
3 способа расправиться с пыреем ползучим на своем участке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников