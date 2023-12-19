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CBS: США поставила в тупик деятельность России на Шпицбергене

2:11
Мир

Соединённые Штаты и их сателлиты всё чаще обращают внимание на Арктику. В том числе и по той причине, что здесь Россия активно наращивает свою деятельность, вкладывая в развитие своих арктических регионов значительные средства.

CBS: США поставила в тупик деятельность России на Шпицбергене
Фото: openverse.org by sergei.gussev is licensed under CC BY 2.0

Американский телеканал CBS поделился "открытием" со своими зрителями — таяние полярных льдов привело к открытию новых маршрутов судоходства в Арктике и выявлению огромных запасов нефти и природного газа. Разработке которых, к слову, американцы сейчас пытаются мешать, вводя санкции против российских компаний.

Однако несмотря на это, в настоящее время Россия значительно опережает конкурентов в борьбе за ресурсы в Арктике, приходит к выводу телеканал. Хотя, заметим, Россия осваивает собственную территорию.

Отдельно американцы решили обратить внимание на архипелаг Шпицберген. Он принадлежит Норвегии, но по соглашению, Россия имеет право вести здесь хозяйственную деятельность. В окрестностях посёлка Баренцбург осуществляется добыча угля, здесь также расположены школа и российское консульство.

Как сообщает CBS, Запад серьёзно беспокоит деятельность России на Шпицбергене. Угольные шахты на архипелаге не приносят значительного дохода, но продолжают функционировать, Москва не планирует их закрывать. Это порождает вопросы на Западе о том, какую деятельность Россия ведёт на этом архипелаге, на который пока нет чёткого ответа.

Отмечается, что Россия присутствует на Шпицбергене в соответствии с столетним договором, позволяющим российским гражданам проживать на этих территориях без виз в стране-члене НАТО. Хотя договор, заметим, был заключён ещё тогда, когда никакого НАТО не было. И касался он исключительно отношений между Россией и Норвегией.

Разумеется, в сообщении CBS не обошлось без паранойи — в данном случае, насчёт неких "разведывательных миссий" на Шпицбергене. Каких-либо доказательств, разумеется, не приводится. Но да когда это американскую прессу останавливало.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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