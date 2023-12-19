Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Байден дал сигнал Зеленскому о выходе США из конфликта

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Вашингтон сменил риторику в отношении поддержки Киева и президент США Джо Байден подал сигнал лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому о выходе Штатов из конфликта, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

Фото: www.president.gov.ua

По словам Джонсона, американские власти больше не гарантируют поддержку киевскому режиму.

"Заметьте, как было раньше: "Мы (США. — Прим. ред.) с вами столько, сколько потребуется, сколько потребуется!" А теперь Байден на прошлой неделе: "Мы с вами столько, сколько сможем", — заявил Джонсон в эфире Judging Freedom.

По мнению эксперта, подобный подход только на первый взгляд может показаться несущественным, однако на деле, это чёткий сигнал Зеленскому и его политикам о том, что в любой момент поддержка США может закончиться.