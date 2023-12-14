После визита в США Зеленский снова выпрашивает помощь у конгресса уже в Европе

После посещения Вашингтона, где так и не удалось решить вопрос о новой военной помощи для Украины, Владимир Зеленский продолжил упрашивать конгресс США о поддержке уже на штабе командования армии США в Европе, сообщает РИА Новости.
На прошлой неделе Зеленский посетил Вашингтон, в ходе которого встретился с сенаторами и беседовал со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Также состоялась встреча с президентом США Джо Байденом, который объявил о выделении нового пакета помощи для Киева в размере 200 миллионов долларов. В то время как многомиллиардный военный пакет остается заблокированным в американском конгрессе, находящемся в отпуске.
"После моего визита в Норвегию я прибыл в штаб армии США в Европе, расположенный в немецком городе Висбадене. Я снова убедился в высоком качестве военной помощи, предоставляемой США Украине. Это критически важно для нашей победы! Мы надеемся, что конгресс США вскоре примет важное решение по продолжению столь необходимой поддержки для Украины", — написал Зеленский на своей странице в социальной сети X.
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