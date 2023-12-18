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Объявлена дата принятия новых антироссийских санкций Евросоюза

1:10
Мир

Очередной, уже 12-й пакет санкций Евросоюза против России будет принят в понедельник, 18 декабря, сообщила Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

Объявлена дата принятия новых антироссийских санкций Евросоюза
Фото: РИА Новости by Владимир Сергеев

По сведениям издания, в этот день должна дать своё согласие Австрия, ранее блокировавшая утверждение санкционного пакета из-за включения Украиной Raiffaisen Bank в список "спонсоров войны".

Остальные 26 стран давно всё согласовали. "Остались формальности", — пояснил один из собеседников FT.

Пакет вступит в силу после официальной публикации в понедельник вечером или во вторник. Главная санкция из входящих в него — запрет на импорт российских алмазов — начнёт действовать с 1 января.

При подготовке санкций некоторые ограничения были в разумных пределах пересмотрены по просьбе стран, граничащих с РФ. По словам источника, "в очень, очень конкретных случаях" россиянам разрешат въезжать в ЕС на личных авто и не будут конфисковывать их одежду и средства гигиены. А рождественские подарки — будут, предупредила немецкая таможня.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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