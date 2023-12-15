Евросоюз согласовал новые санкции против России

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Лидеры стран ЕС согласовали 12-й пакет антироссийских санкций в четверг, следует из итоговой декларации саммита в Брюсселе.

Фото: РИА Новости by Владимир Сергеев

Решение, принятое после длительного и напряжённого обсуждения, было настолько выстраданным, что о нём объявили преждевременно, выложив на сайт Евросовета пресс-релиз ещё до голосования.

Чтобы противники не помешали одобрению санкций, евролидеры пошли на хитрость, подобную уже применённой в отношении решения о вступлении Украины: во время голосования канцлер Австрии Карл Нехаммер, собиравшийся блокировать согласование санкционного пакета, отсутствовал в зале заседаний — по данным Politico, чтобы переговорить с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Санкции ещё не вступили в силу, соответствующее решение будет принято в ближайшие дни. В новый пакет вошли запрет на импорт российских алмазов, усиление контроля за соблюдением потолка нефтяных цен, мониторинг всех крупных денежных переводов, проводимых российскими резидентами в ЕС; расширен перечень физических и юридических лиц под санкциями — в него, в частности, включён сын экс-президента Дмитрия Медведева.