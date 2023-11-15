Bloomberg: ЕС в 12-м пакете санкций хочет запретить экспорт в РФ станков

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стало известно, что будет включать в себя новый 12-й пакет санкций Евросоюза в отношении России. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на оказавшийся в его распоряжении документ.

Фото: rueconomics.ru

По словам журналистов агентства, представители сообщества собираются запретить экспорт в РФ станков, двигателей и различных комплектующих для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Помимо этого, в Евросоюзе считают необходимым запретить ввоз в РФ химикатов, литиевых батарей, севодвигателей и термостатов. В рамках нового пакета также предлагается запретить импорт из страны жидкого пропана, медной и алюминиевой проволоки, видов чугуна, фольги, труб и трубок.

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