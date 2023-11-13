Сийярто анонсировал 12-й пакет антироссийских санкций

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Еврокомиссия представит проект 12-го пакета антироссийских санкций уже на этой неделе, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Фото: AP Photo by John Minchillo

Эта информация была озвучена на совещании глав МИД стран ЕС в Брюсселе в понедельник. Сразу после него дипломат провёл пресс-конференцию для венгерских журналистов.

"На заседании Совета по иностранным делам мы получили информацию о том, что предложение Еврокомиссии по новому пакету санкций против России будет представлено государствам-членам на этой неделе", — сказал Сийярто.

От себя он добавил, что считает неправильным введение очередного санкционного пакета "без какого-либо всестороннего анализа последствий первых 11 пакетов". По мнению министра, они принесли больше вреда, чем пользы:

"Российская экономика не была поставлена на колени, а мир на Украине не приблизился".