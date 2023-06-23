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Вступил в силу 11-й пакет антироссийских санкций Евросоюза

1:11
Экономика

В МИД Эстонии сообщили, что принятый Европейским союзом пакет санкций против России из-за объявления спецоперации на Украине вступил в силу.

Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства республики Маргус Цахкна, она и её союзники по блоку продолжат делать ограничительные меры более эффективными. По информации министра, новый пакет создаст Москве трудности для уклонения от предыдущих санкций.

Новые ограничения подразумевают возможность ужесточить запрет на вывоз продукции в третьи страны, через которые товары в итоге получает Россия. Прицепам, зарегистрированным в РФ, нельзя поставлять грузы в Евросоюз. Судам, нарушившим нефтяное эмбарго или "ценовой потолок", запрещено посещать порты на территории объединения.

"Эстония и ЕС не остановятся, пока Украина не победит в конфликте с Россией, её руководство не будет привлечено к ответственности за свои действия", — отметил Цахкна, его слова приводят на официальном сайте ведомства.

Совет ЕС подтвердил, что 11-й пакет санкций в отношении Москвы вступили в силу.

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Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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