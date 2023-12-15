Евросоюз принял решение по Украине в обход Орбана

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Перед голосованием о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз её противник Виктор Орбан вышел из зала заседаний, и решение было принято без него.

Фото: Reuters

Венгерский премьер не захотел брать на себя ответственность за этот ошибочный, по его мнению, шаг, объяснил его однофамилиц и соратник Балаж Орбан. Он заверил, что в дальнейшем Венгрия постарается вставлять палки в колёса Украине на её пути к евроинтеграции, потому что, напомним, все принципиальные решения в ЕС принимаются консенсусом.

"Венгрия не хочет участвовать в этом плохом решении, и по этой причине она не принимала участия в сегодняшнем решении", — заявил сам Виктор Орбан.

Между тем Euractiv утверждает со ссылкой на источники в дипломатических кругах, что единственного несогласного попросил выйти вон перед голосованием канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы все были удивлены, что это произошло так быстро: в какой-то момент Шольц предложил Орбану сделать перерыв и покинуть зал, что последний и сделал", — поделился инсайдом один из собеседников издания.

Такой хитрый обход требования о консенсусе называется "конструктивное воздержание".

"Юридически это абсолютно в соответствии с правилами. Да, мы приняли решение без присутствия Орбана, но не за его спиной", — прокомментировал представитель команды президента Евросовета.