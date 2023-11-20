Большинство европейцев выступают против войны с Россией, заявил венгерский депутат, однофамилец и единомышленник премьера Балаж Орбан.
По его мнению, которым он поделился со слушателями радио Kossuth, позиции стран ЕС по "большим вопросам" совпадают с той, что декларирует венгерское правительство.
"В конце концов, если людей спросить, хотят ли они воевать с Россией, то они однозначно ответят "нет". Вы хотите, чтобы Россия и Украина заключили мир? На этот вопрос в большинстве стран ответ будет положительный", — уверен политик.
То же можно сказать и по проблемам сохранения национального суверенитета в свете нарастающей нелегальной миграции.
Таким образом, "на данный момент Венгрия является голосом европейского народа", резюмировал Орбан.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.