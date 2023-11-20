Большинство европейцев против войны с Россией, заявили в Венгрии

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Большинство европейцев выступают против войны с Россией, заявил венгерский депутат, однофамилец и единомышленник премьера Балаж Орбан.

Фото: Hírklikk Kft

По его мнению, которым он поделился со слушателями радио Kossuth, позиции стран ЕС по "большим вопросам" совпадают с той, что декларирует венгерское правительство.

"В конце концов, если людей спросить, хотят ли они воевать с Россией, то они однозначно ответят "нет". Вы хотите, чтобы Россия и Украина заключили мир? На этот вопрос в большинстве стран ответ будет положительный", — уверен политик.

То же можно сказать и по проблемам сохранения национального суверенитета в свете нарастающей нелегальной миграции.