Орбан объяснил, почему Украине не место в Евросоюзе

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Украину не возьмут в Евросоюз из-за коррупции, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан журналу Le Point в вышедшем в пятницу большом интервью.

Фото: MTI by Fischer Zoltán

Он назвал две основные причины преждевременности переговоров о вступлении Незалежной в ЕС: во-первых, сами украинцы к этому не готовы, во-вторых, европейцы не очень хотят их видеть в своих рядах.

"Украина, как известно, — одна из самых коррумпированных стран в мире", — заметил политик.

Он призвал не верить утверждениям киевской власти об успешной борьбе с коррупцией: "Что бы ни думали в Париже, Брюсселе и Гааге, мы точно знаем, что происходит на Украине. Отчёт Еврокомиссии о том, что из семи предварительных условий четыре уже выполнены, — это просто ложь".

Ещё один немаловажный и, можно сказать, щепетильный момент — экономический: Украина с её развитым аграрным сектором может разорить европейских фермеров. Без кардинальных реформ системы сельскохозяйственных субсидий присоединять Незалежную нельзя.

"Последствия будут ужасны", — предупредил Орбан.

По его словам, "Венгрия не будет накладывать вето" на переговоры за ненадобностью — такие решения принимаются консенсусом.