СБУ возбудила уголовное дело по факту прослушки Залужного

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту обнаружения подслушивающего устройства у главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного, сообщил телеграм-канал ведомства.

Фото: AP by Efrem Lukatsky

"Производство открыто по статье 359 ч. 2 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины", — уточняется в сообщении.

Шпионский девайс нашли не в кабинете Залужного, а в одном из помещений, которое он потенциально мог использовать для работы, добавили в СБУ.

Обнаруженное устройство было выключено, средств для записи аудиоинформации на месте или удалённо при нём не было. Жучок передали техническим специалистам на экспертизу.