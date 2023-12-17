В кабинете, где работает главком ВСУ Валерий Залужный, были найдены прослушивающие устройства. Об этом рассказал информатор в украинском командовании, которого цитирует агентство "РБК-Украина".
"В кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного сегодня нашли прослушку… ", — сказано в статье.
Источник пояснил, что понять, кто установил прослушку, не представляется возможным в силу её технических особенностей — элементы, из которых она изготовлена, относятся к неустановленному образцу.
Украинская пресса давно пишет о противостоянии Залужного с президентом Украины Владимиром Зеленским, которое усилилось после нашумевшего интервью главкома ВСУ, данного им журналу Economist. Реакция Зеленского на заявления Залужного тогда была резко негативной.
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