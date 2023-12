Your browser does not support the audio element.

В кабинете, где работает главком ВСУ Валерий Залужный, были найдены прослушивающие устройства. Об этом рассказал информатор в украинском командовании, которого цитирует агентство "РБК-Украина".

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.