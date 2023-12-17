В кабинете главкома ВСУ Залужного были найдены прослушивающие устройства

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В кабинете, где работает главком ВСУ Валерий Залужный, были найдены прослушивающие устройства. Об этом рассказал информатор в украинском командовании, которого цитирует агентство "РБК-Украина".

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

"В кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного сегодня нашли прослушку… ", — сказано в статье.

Источник пояснил, что понять, кто установил прослушку, не представляется возможным в силу её технических особенностей — элементы, из которых она изготовлена, относятся к неустановленному образцу.

Украинская пресса давно пишет о противостоянии Залужного с президентом Украины Владимиром Зеленским, которое усилилось после нашумевшего интервью главкома ВСУ, данного им журналу Economist. Реакция Зеленского на заявления Залужного тогда была резко негативной.