Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пожар в Мытищах: мать и ребенка не удалось спасти из-за припаркованных машин
Как получить богатый урожай с огромными луковицами
Рецепт гренок, как в лучших ресторанах
Полковник Макгрегор заявил, что США вынудили русских вмешаться в ситуацию на Украине
Немного сахара и дрожжей, и комнатные растения запышут жизнью
15 минут: и ты на Кубе ешь горячие бутерброды
Полковник Макгрегор: Украина без поддержки США продержится в лучшем случае месяц
Вблизи затопленной станции метро в Киеве зафиксировано проседание грунта
Как вырастить гигантские лилии?

В кабинете главкома ВСУ Залужного были найдены прослушивающие устройства

0:54
Мир

В кабинете, где работает главком ВСУ Валерий Залужный, были найдены прослушивающие устройства. Об этом рассказал информатор в украинском командовании, которого цитирует агентство "РБК-Украина".

В кабинете главкома ВСУ Залужного были найдены прослушивающие устройства
Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

"В кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного сегодня нашли прослушку… ", — сказано в статье.

Источник пояснил, что понять, кто установил прослушку, не представляется возможным в силу её технических особенностей — элементы, из которых она изготовлена, относятся к неустановленному образцу.

Украинская пресса давно пишет о противостоянии Залужного с президентом Украины Владимиром Зеленским, которое усилилось после нашумевшего интервью главкома ВСУ, данного им журналу Economist. Реакция Зеленского на заявления Залужного тогда была резко негативной.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Критика СВО: как живёт звезда "Ментовских войн" Александр Устюгов

Актёр Александр Устюгов оказался в центре внимания после высказывания критических замечаний относительно своей карьеры.

Стало известно, как живёт российский актёр Александр Устюгов: критика СВО, проблемы со здоровьем
Оставившему просьбу на стене в Марьинке российскому бойцу Роману Рудакову было 22 года
"Либо они, либо мы": 22-летний российский боец оставил последнюю просьбу на стене в Марьинке
"Галкин глупец": Садальский о ситуации с деньгами у сбежавших звёзд
Тромбы в сосудах и жир на животе: почему лучше не есть в большом количестве соль, сахар, обехжиренные продукты
Stratfor: РФ разрушит от 40% до 90% Одессы и Киева при штурме Олег Володин Японский патриотизм перерос в национализм и милитаризм — историческая справка Сергей Лебедев Зеленский эвакуировался после удара "Кинжалами" по ЗРС Patriot под Киевом Любовь Степушова
Спатифиллум сразу покроется цветами: одна ложка этого продукта обеспечит цветение
Армия РФ уничтожила высокопоставленных офицеров НАТО
Мобилизация женщин уничтожит лояльность украинцев к режиму в Киеве: "Освободите нас!"
Мобилизация женщин уничтожит лояльность украинцев к режиму в Киеве: "Освободите нас!"
Последние материалы
Как получить богатый урожай с огромными луковицами
Рецепт гренок, как в лучших ресторанах
Полковник Макгрегор заявил, что США вынудили русских вмешаться в ситуацию на Украине
В кабинете главкома ВСУ Залужного были найдены прослушивающие устройства
Немного сахара и дрожжей, и комнатные растения запышут жизнью
15 минут: и ты на Кубе ешь горячие бутерброды
Полковник Макгрегор: Украина без поддержки США продержится в лучшем случае месяц
Вблизи затопленной станции метро в Киеве зафиксировано проседание грунта
Как вырастить гигантские лилии?
Комнатные растения, из-за которых вам придется попрощаться со своими животными
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников