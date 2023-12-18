Myśl Polska: силы России растут на фоне усталости ВСУ

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Россия укрепляет свой оборонный комплекс, армия страны планомерно растёт, заявили польские аналитики. По их словам, экономика страны, вставшая на военные рельсы, укрепляется.

Фото: "Ukraine under attack" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

При этом, на фоне успешной реализации планов России, украинская сторона несёт большие потери. ВСУ не хватает людей, а мобилизационный резерв себя исчерпал.

"Мобилизованные российские резервисты, которых, по словам президента Путина, на фронте насчитывается 240 тысяч, прошли достаточно хорошую подготовку", — подчеркнули в Myśl Polska.

На фоне этого украинский упадок чётко прослеживается: человеческие резервы на исходе, демография сильно упала, экономика всецело зависит от западных партнёров, резюмировали авторы польского издания.