Россия укрепляет свой оборонный комплекс, армия страны планомерно растёт, заявили польские аналитики. По их словам, экономика страны, вставшая на военные рельсы, укрепляется.

Фото: "Ukraine under attack" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.