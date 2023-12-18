Россия укрепляет свой оборонный комплекс, армия страны планомерно растёт, заявили польские аналитики. По их словам, экономика страны, вставшая на военные рельсы, укрепляется.
При этом, на фоне успешной реализации планов России, украинская сторона несёт большие потери. ВСУ не хватает людей, а мобилизационный резерв себя исчерпал.
"Мобилизованные российские резервисты, которых, по словам президента Путина, на фронте насчитывается 240 тысяч, прошли достаточно хорошую подготовку", — подчеркнули в Myśl Polska.
На фоне этого украинский упадок чётко прослеживается: человеческие резервы на исходе, демография сильно упала, экономика всецело зависит от западных партнёров, резюмировали авторы польского издания.
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