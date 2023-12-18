Экс-советник Пентагона Макгрегор: только дурак продолжит разжигать конфликт на Украине

Россия продолжит своё наступление на ВСУ, и только "дурак" может поддерживать развитие украинского конфликта, заявил кс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: kyivpost.com

По словам Макгрегора, киевский режим выдохся, и западным партнёрам пора понять, что настало время для переговоров.

"Только дурак продолжит разжигать конфликт на Украине. Единственное, что с этого момента может произойти, — это то, что русские смогут продолжить наступление", — заявил Макгрегор на своей странице в Сети.

Экс-советник Пентагона уточнил, что переговоры — единственный выход для Украины и её партнёров на Западе и в Европе.

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