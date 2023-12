Россия перехватила инициативу по всей линии фронта, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, российские военные начали серьёзно теснить ВСУ, у которых заканчиваются и люди, и оружие.

