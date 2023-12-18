Россия перехватила инициативу по всей линии фронта, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, российские военные начали серьёзно теснить ВСУ, у которых заканчиваются и люди, и оружие.
Как подчеркнул американский военный, российская сторона "свела на нет" весь наступательный потенциал украинских войск.
"Начали их (ВСУ. — Прим. ред.) теснить. У Украины заканчиваются люди, танки, ракеты для ПВО. У неё на исходе артиллерийские снаряды", — заявил Дэвис на своей странице в Сети.
Дэвис подчеркнул, что продолжать боевые действия для Украины бессмысленно, некому идти на фронт, воевать нечем.
Ранее в США заявили, что даже если Запад добьётся очередного пакета военной помощи для Украины, деньги Киеву не помогут. У Вашингтона и его европейских союзников заканчивается оружие, которое Киев мог бы купить.
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