Офицер США Дэвис: Россия начала теснить ВСУ — заканчиваются люди и оружие

1:01 Your browser does not support the audio element. Мир

Россия перехватила инициативу по всей линии фронта, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, российские военные начали серьёзно теснить ВСУ, у которых заканчиваются и люди, и оружие.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Как подчеркнул американский военный, российская сторона "свела на нет" весь наступательный потенциал украинских войск.

"Начали их (ВСУ. — Прим. ред.) теснить. У Украины заканчиваются люди, танки, ракеты для ПВО. У неё на исходе артиллерийские снаряды", — заявил Дэвис на своей странице в Сети.

Дэвис подчеркнул, что продолжать боевые действия для Украины бессмысленно, некому идти на фронт, воевать нечем.

Ранее в США заявили, что даже если Запад добьётся очередного пакета военной помощи для Украины, деньги Киеву не помогут. У Вашингтона и его европейских союзников заканчивается оружие, которое Киев мог бы купить.