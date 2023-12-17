Экс-разведчик Риттер сообщил, что МИ-6 и ЦРУ готовят ликвидацию Зеленского

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Отставной офицер разведки морской пехоты США, Скотт Риттер, в интервью журналисту Дэнни Хайфону высказал предположение о возможной подготовке американских и британских спецслужб ЦРУ и МИ-6 к ликвидации президента Украины Владимира Зеленского.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Риттер считает, что Зеленского изначально выбрали для продвижения на пост президента, но сейчас, по его мнению, Запад готовится к его замене, возможно, даже физической ликвидации.

Эксперт выразил опасения относительно развития событий во втором сезоне и подчеркнул возможную необходимость "пролить кровь" в конце этого политического "театра абсурда".