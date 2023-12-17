Отставной офицер разведки морской пехоты США, Скотт Риттер, в интервью журналисту Дэнни Хайфону высказал предположение о возможной подготовке американских и британских спецслужб ЦРУ и МИ-6 к ликвидации президента Украины Владимира Зеленского.
Риттер считает, что Зеленского изначально выбрали для продвижения на пост президента, но сейчас, по его мнению, Запад готовится к его замене, возможно, даже физической ликвидации.
Эксперт выразил опасения относительно развития событий во втором сезоне и подчеркнул возможную необходимость "пролить кровь" в конце этого политического "театра абсурда".
На свой 70-летний юбилей Андрей Макаревич* устроил в Израиле масштабный концерт, собравший звездных коллег и эмигрантов из России.