Депутат Журова оценила планы ФРГ конфисковывать подарки из России: хотя испортить праздник

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Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова высказалась по поводу решения немецких властей проводить конфискацию новогодних и рождественских подарков, которые будут отправляться из России.

Фото: Нейросеть Шедеврум

"Сделал гадость — начальству радость, по всей видимости. Исключительно только таким образом можно трактовать такие решения", — сказала Журова, которую цитирует "Лента.ру".

По мнению Журовой, своим решением власти Германии просто-напросто намереваются испортить людям праздничное настроение.

Ранее сотрудники таможни ФРГ сообщили, что оставляют за собой право конфисковывать новогодние подарки, которые отправляют в Германию из России якобы "из-за санкций".