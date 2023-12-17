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Депутат Журова оценила планы ФРГ конфисковывать подарки из России: хотя испортить праздник

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Мир

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова высказалась по поводу решения немецких властей проводить конфискацию новогодних и рождественских подарков, которые будут отправляться из России.

Депутат Журова оценила планы ФРГ конфисковывать подарки из России: хотя испортить праздник
Фото: Нейросеть Шедеврум

"Сделал гадость — начальству радость, по всей видимости. Исключительно только таким образом можно трактовать такие решения", — сказала Журова, которую цитирует "Лента.ру".

По мнению Журовой, своим решением власти Германии просто-напросто намереваются испортить людям праздничное настроение.

Ранее сотрудники таможни ФРГ сообщили, что оставляют за собой право конфисковывать новогодние подарки, которые отправляют в Германию из России якобы "из-за санкций".

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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