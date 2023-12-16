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Глава Херсонской области: бойцы ВСУ потребовали от Зеленского оставить в покое Залужного

1:00
Мир

Украинские военные потребовали, чтобы президент Украины Владимир Зеленский не трогал главкома ВСУ Валерия Залужного. Своё требования военнослужащие озвучили в специально записанном видеообращении.

Глава Херсонской области: бойцы ВСУ потребовали от Зеленского оставить в покое Залужного
Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом проинформировал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Если Зеленский проигнорирует их требование, ему не поздоровится, отметил глава региона, цитируя украинских бойцов.

"В противном случае, говорят они (украинские военные), до Киева им идти один день, и намекают, что опыт смены власти путем майданов на Украине большой", — написал Сальдо в своём Тelegram-канале.

Губернатор напомнил, что именно западные "партнёры" стояли за государственным переворотом на Украине, за расколом украинского общества и текущим конфликтом. Несчастные украинцы заплатили высокую цену за за свою доверчивость и недальновидность, добавил Сальдо.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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