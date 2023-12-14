В Херсонской области сообщили, что возмущённые бойцы ВСУ "готовы повернуть оружие на Киев"

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В украинской армии усиливается возмущение намерением Владимира Зеленского сражаться "до последнего украинца". Об этом рассказали сами бойцы ВСУ, которые сдались в плен россиянам возле села Крынки на левом берегу Днепра.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

Слова украинских военных передал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Глава региона сообщил, что недовольство ВСУ настолько велико, что не исключён вооружённый мятеж военных в Киеве.

"От себя хочу добавить, что в украинских вооружённых формированиях нарастает недовольство планами Зеленского воевать до последнего украинца. Об этом сообщили сдавшиеся в районе Крынок пленные: чтобы остановить Зеленского, возмущённые солдаты готовы повернуть оружие на Киев", — написал Сальдо.

В ходе пресс-конференции Владимир Путин рассказал, что бойцы ВСУ у Крынок попали в огневой мешок, пути из которого у них нет, кроме как сдаться.