В украинской армии усиливается возмущение намерением Владимира Зеленского сражаться "до последнего украинца". Об этом рассказали сами бойцы ВСУ, которые сдались в плен россиянам возле села Крынки на левом берегу Днепра.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0