В украинской армии усиливается возмущение намерением Владимира Зеленского сражаться "до последнего украинца". Об этом рассказали сами бойцы ВСУ, которые сдались в плен россиянам возле села Крынки на левом берегу Днепра.
Слова украинских военных передал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
Глава региона сообщил, что недовольство ВСУ настолько велико, что не исключён вооружённый мятеж военных в Киеве.
"От себя хочу добавить, что в украинских вооружённых формированиях нарастает недовольство планами Зеленского воевать до последнего украинца. Об этом сообщили сдавшиеся в районе Крынок пленные: чтобы остановить Зеленского, возмущённые солдаты готовы повернуть оружие на Киев", — написал Сальдо.
В ходе пресс-конференции Владимир Путин рассказал, что бойцы ВСУ у Крынок попали в огневой мешок, пути из которого у них нет, кроме как сдаться.
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.