ВСУ планируют пойти в новое большое наступление в 2024 году. К такому выводу пришёл немецкий эксперт в области безопасности и советник по политическим вопросам Нико Ланге.

Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.