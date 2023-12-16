Die Welt*: Украина собирает ресурсы для нового контрнаступления в 2024 году

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ВСУ планируют пойти в новое большое наступление в 2024 году. К такому выводу пришёл немецкий эксперт в области безопасности и советник по политическим вопросам Нико Ланге.

Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.

"Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году", — сказал Ланге в разговоре с изданием Die Welt*.

Аналитик считает, что Киев в 2024 году бросит основные свои силы на Херсон. Такой вывод он сделал, изучив список вооружений, переданных Украине Вашингтоном. По информации Ланге, в него вошли ракетные системы разных видов, танки Abrams, большое количество дронов, истребители F-16 и F-18, вертолёты типа Black Hawk и Apache и боеприпасы.

Таким образом можно сделать вывод, что Киев попытается перейти к манёвренному противостоянию, используя комбинацию разных боевых систем, что у него не получилось сделать летом в ходе контрнаступления, добавил эксперт.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.