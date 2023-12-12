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ВСУ ушли в оборону из-за колоссального давления ВС РФ

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Политика

ВСУ остаются в обороне на линии фронта. Это связано с давлением, которое оказывают ВС РФ. Информацию приводит журналист Кристоф Ваннер в интервью немецкому телеканалу Welt.

ВСУ ушли в оборону из-за колоссального давления ВС РФ
Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

"Все видят, что сейчас Украина почти на всех участках фронта ушла в оборону", — отметил он.

Ваннер заявил, что давление России на ВСУ "колоссально".

Кроме того, Ваннер подчеркнул, что без помощи со стороны Запада Киев не сможет противодействовать ВС РФ. Тем не менее, насколько долго Запад будет поддерживать Украину — неизвестно.

Ранее сообщалось о том, что Кнутов назвал проблемы ВСУ на левом берегу Днепра. По его словам, именно через левый Днепр Вооружённые силы Украины планируют получить контроль над Запорожской атомной электростанцией.

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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