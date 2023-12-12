ВСУ остаются в обороне на линии фронта. Это связано с давлением, которое оказывают ВС РФ. Информацию приводит журналист Кристоф Ваннер в интервью немецкому телеканалу Welt.
"Все видят, что сейчас Украина почти на всех участках фронта ушла в оборону", — отметил он.
Ваннер заявил, что давление России на ВСУ "колоссально".
Кроме того, Ваннер подчеркнул, что без помощи со стороны Запада Киев не сможет противодействовать ВС РФ. Тем не менее, насколько долго Запад будет поддерживать Украину — неизвестно.
Ранее сообщалось о том, что Кнутов назвал проблемы ВСУ на левом берегу Днепра. По его словам, именно через левый Днепр Вооружённые силы Украины планируют получить контроль над Запорожской атомной электростанцией.
Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.