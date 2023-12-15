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Немецкий бизнесмен Дотком: Россия может вызвать стометровое цунами у Нью-Йорка

1:07
Мир

Российское ядерное вооружение способно вызвать стометровую волну у побережья США, утверждает немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в своем посте в социальной сети X, сообщает РИА Новости.

Немецкий бизнесмен Дотком: Россия может вызвать стометровое цунами у Нью-Йорка
Фото: JeffBolton.org B52 Experience is licensed under Common Creative: свободное использование материала

"Россия фокусируется на создании самого мощного ядерного арсенала в мире, включая гиперзвуковые ракеты большой дальности, способные потопить авианосцы, и автономные торпеды с ядерным двигателем, пересекающие океаны без необходимости дозаправки. Эти боеприпасы несут самые крупные ядерные боеголовки, известные человечеству, и практически невозможны к обнаружению. Вообразите себе огромный ядерный взрыв у побережья Нью-Йорка, вызывающий стометровое цунами из радиоактивных вод, уничтожающее весь город и превращающее его в непригодное для жизни пустошь", — заявил он.

По мнению Доткома, американцы и жители стран НАТО должны осознать, что "Западу не удастся победить Россию на поле боя".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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