"Разбитые" мечты Украины. Европарламент затягивает переговоры о членстве страны в ЕС

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Чуть ранее премьер Венгрии Виктор Орбан, который не принимал участие в голосовании на саммите по данному вопросу, заявлял, что ЕК в рекомендациях от 8 ноября признала, что Киев ещё не полностью выполнил условия для начала переговоров о членстве.

Фото: Официальный сайт президента Украины

"Эта Еврокомиссия, которая сменится в сентябре, продолжает поддерживать иллюзии украинцев. Безответственность! Напомню: переговоры о вступлении Турции в ЕС идут с 2005 года... и, вероятно, никогда не закончатся", - заявил депутат от Франции.

В июне 2022 года ЕС предоставил Молдавии и Украине статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для начала переговоров о присоединении. В тоже время в ЕС признали, что это было формальным решением для моральной поддержки Киева и Кишинева в их противостоянии с Москвой.

Сам по себе статус страны-кандидата и начало переговоров ещё не налагают на ЕС никаких обязательств перед кандидатами. Получение такого статуса является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС.

Напомним, что Турция находится в статусе кандидата с 1999 года. Македония ведёт переговоры с 2005 года, Сербия с 2012.