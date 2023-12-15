Американские сенаторы проголосуют за военную помощь Украине и Израилю 18 декабря, обещал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер в четверг.
Ради такого случая конгрессмены даже отложили рождественские каникулы, сообщил он. "От нашего успеха зависит так много", — объяснил политик.
В случае одобрения решению Сената предстоит утверждение Палатой представителей, которая откладывать каникулы не стала, из-за чего была подвергнута яростной критике американской администрацией.
Комментируя намерение президента РФ Владимира Путина добиваться всех целей СВО, координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил: "Мы все знаем, что это значит".
"Хотелось бы, чтобы республиканцы, которые месяцами держали в заложниках важнейшую поддержку для Украины, чётко и ясно услышали послание Путина. Вместо этого они отправляются домой на каникулы. А украинцы направляются снова на фронт, — возмутился он. — Им нужна наша помощь, и нужна прямо сейчас, не после рождественского глинтвейна".
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".