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Сенат США отложил каникулы для обсуждения помощи Украине

1:12
Мир

Американские сенаторы проголосуют за военную помощь Украине и Израилю 18 декабря, обещал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер в четверг.

Сенат США отложил каникулы для обсуждения помощи Украине
Фото: Unsplash

Ради такого случая конгрессмены даже отложили рождественские каникулы, сообщил он. "От нашего успеха зависит так много", — объяснил политик.

В случае одобрения решению Сената предстоит утверждение Палатой представителей, которая откладывать каникулы не стала, из-за чего была подвергнута яростной критике американской администрацией.

Комментируя намерение президента РФ Владимира Путина добиваться всех целей СВО, координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил: "Мы все знаем, что это значит".

"Хотелось бы, чтобы республиканцы, которые месяцами держали в заложниках важнейшую поддержку для Украины, чётко и ясно услышали послание Путина. Вместо этого они отправляются домой на каникулы. А украинцы направляются снова на фронт, — возмутился он. — Им нужна наша помощь, и нужна прямо сейчас, не после рождественского глинтвейна".

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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