Сенат США отложил каникулы для обсуждения помощи Украине

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Американские сенаторы проголосуют за военную помощь Украине и Израилю 18 декабря, обещал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер в четверг.

Фото: Unsplash

Ради такого случая конгрессмены даже отложили рождественские каникулы, сообщил он. "От нашего успеха зависит так много", — объяснил политик.

В случае одобрения решению Сената предстоит утверждение Палатой представителей, которая откладывать каникулы не стала, из-за чего была подвергнута яростной критике американской администрацией.

Комментируя намерение президента РФ Владимира Путина добиваться всех целей СВО, координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил: "Мы все знаем, что это значит".