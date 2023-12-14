Мир с Украиной возможен лишь в том случае, если Россия добьётся целей своей спецоперации, заявил Владимир Путин, подводя "Итоги года" в четверг.
По словам президента, необходимость денацификации Украины, заявлявшейся одной из задач СВО, по-прежнему актуальна.
"А как же нет, когда нацист — Бандера — возведён в ранг национального героя? Когда руководитель киевской администрации на глазах у всего мира аплодирует солдату СС?" — возмутился Путин.
"Мир будет тогда, когда мы добьёмся своих целей", — подчеркнул он.
Глава государства напомнил также о предпосылках, вынудивших Россию к решению об СВО. "Безудержное стремление подползти к нашим границам, захватив и Украину в НАТО — всё это привело к этой трагедии", — пояснил он.
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.