Путин назвал условие мира с Украиной

0:51 Your browser does not support the audio element. Политика

Мир с Украиной возможен лишь в том случае, если Россия добьётся целей своей спецоперации, заявил Владимир Путин, подводя "Итоги года" в четверг.

Фото: Reuters

По словам президента, необходимость денацификации Украины, заявлявшейся одной из задач СВО, по-прежнему актуальна.

"А как же нет, когда нацист — Бандера — возведён в ранг национального героя? Когда руководитель киевской администрации на глазах у всего мира аплодирует солдату СС?" — возмутился Путин.

"Мир будет тогда, когда мы добьёмся своих целей", — подчеркнул он.

Глава государства напомнил также о предпосылках, вынудивших Россию к решению об СВО. "Безудержное стремление подползти к нашим границам, захватив и Украину в НАТО — всё это привело к этой трагедии", — пояснил он.