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В Киеве назвали внутренних врагов Зеленского

1:31
Мир » Бывший СССР » Украина

Владимир Зеленский планировал переизбраться на новый срок, но был вынужден отменить выборы из-за активизации внутренних врагов, пишет "Страна.ua" в среду.

В Киеве назвали внутренних врагов Зеленского
Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Издание перечислило их:

  • экс-президент Пётр Порошенко и его партия,
  • мэр Киева Виталий Кличко и некоторые другие градоначальники,
  • олигарх Игорь Коломойский,
  • бывший советник офиса президента Алексей Арестович (включённый в российский список экстремистов и террористов),
  • "группы и лица, связанные с западными структурами и грантовыми организациями", а также иные "недовольные".

К счастью для Зеленского, все эти фигуранты разрозненны и даже враждуют друг с другом, зато кандидат, которым они хотят его заменить, один — главком ВСУ Валерий Залужный.

Стремительный взлёт его популярности одновременно с падением рейтинга Зеленского на фоне провала контрнаступления и послужил во многом поводом к отмене выборов, полагает автор публикации, известный украинский журналист Денис Рафальский.

К тому же с октября-ноября вышеперечисленные враги активизировались ввиду ослабления западной поддержки Незалежной с угрозой её полного прекращения.

Таким образом, для сохранения внутриполитической стабильности в стране (если, конечно, не случится чего-то совсем уж катастрофического на фронте) Зеленскому нужно: нейтрализовать Залужного; уладить отношения с Западом, резюмируется в публикации.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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