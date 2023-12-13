Владимир Зеленский планировал переизбраться на новый срок, но был вынужден отменить выборы из-за активизации внутренних врагов, пишет "Страна.ua" в среду.
Издание перечислило их:
К счастью для Зеленского, все эти фигуранты разрозненны и даже враждуют друг с другом, зато кандидат, которым они хотят его заменить, один — главком ВСУ Валерий Залужный.
Стремительный взлёт его популярности одновременно с падением рейтинга Зеленского на фоне провала контрнаступления и послужил во многом поводом к отмене выборов, полагает автор публикации, известный украинский журналист Денис Рафальский.
К тому же с октября-ноября вышеперечисленные враги активизировались ввиду ослабления западной поддержки Незалежной с угрозой её полного прекращения.
Таким образом, для сохранения внутриполитической стабильности в стране (если, конечно, не случится чего-то совсем уж катастрофического на фронте) Зеленскому нужно: нейтрализовать Залужного; уладить отношения с Западом, резюмируется в публикации.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.