В Киеве назвали внутренних врагов Зеленского

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Владимир Зеленский планировал переизбраться на новый срок, но был вынужден отменить выборы из-за активизации внутренних врагов, пишет "Страна.ua" в среду.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Издание перечислило их:

экс-президент Пётр Порошенко и его партия,

и его партия, мэр Киева Виталий Кличко и некоторые другие градоначальники,

и некоторые другие градоначальники, олигарх Игорь Коломойский ,

, бывший советник офиса президента Алексей Арестович (включённый в российский список экстремистов и террористов),

(включённый в российский список экстремистов и террористов), "группы и лица, связанные с западными структурами и грантовыми организациями", а также иные "недовольные".

К счастью для Зеленского, все эти фигуранты разрозненны и даже враждуют друг с другом, зато кандидат, которым они хотят его заменить, один — главком ВСУ Валерий Залужный.

Стремительный взлёт его популярности одновременно с падением рейтинга Зеленского на фоне провала контрнаступления и послужил во многом поводом к отмене выборов, полагает автор публикации, известный украинский журналист Денис Рафальский.

К тому же с октября-ноября вышеперечисленные враги активизировались ввиду ослабления западной поддержки Незалежной с угрозой её полного прекращения.

Таким образом, для сохранения внутриполитической стабильности в стране (если, конечно, не случится чего-то совсем уж катастрофического на фронте) Зеленскому нужно: нейтрализовать Залужного; уладить отношения с Западом, резюмируется в публикации.