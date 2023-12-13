MWM: из-за отсутствия боеприпасов Киев может лишиться элитной бригады ВСУ

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Из-за катастрофической нехватки боеприпасов может быть уничтожена элитная 47-я механизированная бригада ВСУ. Власти поставили украинских бойцов перед сложнейшим выбором, сообщает Military Watch Magazine.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

"Нехватка боеприпасов вынуждает солдат принимать невозможные решения, связанные с выбором между жизнью и смертью", — сказано в материале.

Из-за проблем с поставками западного вооружения боеспособность украинской армии оказалась под угрозой, а фронт на важнейших направлениях может быть прорван.

То вооружение, которое украинские военные пока ещё получают из ЕС, по их собственному признанию отличается очень низким качеством, и нередко оказывается бесполезным на поле боя. По сравнению с европейским оружием американская и советская техника выглядят куда лучше, добавили авторы.