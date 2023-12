Из-за катастрофической нехватки боеприпасов может быть уничтожена элитная 47-я механизированная бригада ВСУ. Власти поставили украинских бойцов перед сложнейшим выбором, сообщает Military Watch Magazine.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.