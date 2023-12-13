Из-за катастрофической нехватки боеприпасов может быть уничтожена элитная 47-я механизированная бригада ВСУ. Власти поставили украинских бойцов перед сложнейшим выбором, сообщает Military Watch Magazine.
"Нехватка боеприпасов вынуждает солдат принимать невозможные решения, связанные с выбором между жизнью и смертью", — сказано в материале.
Из-за проблем с поставками западного вооружения боеспособность украинской армии оказалась под угрозой, а фронт на важнейших направлениях может быть прорван.
То вооружение, которое украинские военные пока ещё получают из ЕС, по их собственному признанию отличается очень низким качеством, и нередко оказывается бесполезным на поле боя. По сравнению с европейским оружием американская и советская техника выглядят куда лучше, добавили авторы.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.