В Будапеште заявили, что военная поддержка Евросоюза Украине будет возможна лишь при разморозке средств для Венгрии. Как отметил советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, в таком случае Венгрия готова снять вето, наложенное на предложение Евросоюза о военной помощи Украине на сумму €50 млрд в течение четырёх лет.
Как пишет агентство Bloomberg, финансирование Венгрии со стороны Евросоюза и финансирование Киева являются двумя отдельными вопросами.
"Но если ЕС настаивает, что финансирование Украины должно осуществляться из пересмотренного бюджета ЕС, то эти два вопроса становятся взаимосвязанными", — почеркнул советник.
При этом венгерский чиновник также обратил внимание на то, что Венгрия всё ещё выступает против четырёхлетнего плана оказания Киеву военной поддержки. Однако в стране предпочли бы, чтобы Евросоюз предложил такой план на год. В таком случае, Будапешт может рассмотреть возможность внести свой вклад.
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