Венгрия снимет вето с помощи Украине в обмен на €30 млрд от ЕС

В Будапеште заявили, что военная поддержка Евросоюза Украине будет возможна лишь при разморозке средств для Венгрии. Как отметил советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, в таком случае Венгрия готова снять вето, наложенное на предложение Евросоюза о военной помощи Украине на сумму €50 млрд в течение четырёх лет.

Фото: openverse.org by More pictures and videos: [email protected] is licensed under CC BY 2.0

Как пишет агентство Bloomberg, финансирование Венгрии со стороны Евросоюза и финансирование Киева являются двумя отдельными вопросами.

"Но если ЕС настаивает, что финансирование Украины должно осуществляться из пересмотренного бюджета ЕС, то эти два вопроса становятся взаимосвязанными", — почеркнул советник.

При этом венгерский чиновник также обратил внимание на то, что Венгрия всё ещё выступает против четырёхлетнего плана оказания Киеву военной поддержки. Однако в стране предпочли бы, чтобы Евросоюз предложил такой план на год. В таком случае, Будапешт может рассмотреть возможность внести свой вклад.