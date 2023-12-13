Филиппо: наглость Зеленского погубила шансы Украины на большую помощь от США

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Политик и лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что наглое поведение украинского лидера Владимира Зеленского погубило шансы Украины на большую помощь от США. По его мнению, в ходе своего выступления в американском сенате он совершил очень большую ошибку.

Фото: AP Photo by Evan Vucci

"Во время своего выступления он заявил, что любой американский чиновник, который откажется голосовать за план помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов, является "марионеткой [президента России Владимира - ред.] Путина", — пояснил свою точку зрения политический аналитик.

В соцсети X (прежде Twitter*) Филиппо также обратил внимание на то, что от подобного американские конгрессмены были в ярости. В итоге это и лишило Украину "хорошей возможности" на большую помощь от США.

*В Росси доступ к ресурсу Twitter ограничен на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года