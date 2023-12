Your browser does not support the audio element.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном в Вашингтоне просил о предоставлении ракет ATACMS с большей дальностью полета, сообщила во вторник Politico со ссылкой на источник в Конгрессе.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain