Politico узнала, чего Зеленский выпрашивал у США

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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном в Вашингтоне просил о предоставлении ракет ATACMS с большей дальностью полета, сообщила во вторник Politico со ссылкой на источник в Конгрессе.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Нет никакой уверенности, что украинскому лидеру удалось хоть в чём-то убедить американских законодателей, пишет газета. В Белом доме ему был оказан куда более радушный приём. Но Джо Байден в своих заверениях о поддержке не выглядел убедительным. Вполне возможно, что объявленный им очередной пакет помощи на 200 миллионов долларов может оказаться последним, допускает издание.

Тактический ракетный комплекс ATACMS (Army Tactical Missile System) разработан и производится американской оборонной корпорацией Lockheed Martin. Использующиеся в нём ракеты различаются дальностью и точностью, а также устройством боевой части. Ранее ВСУ уже получили в небольшом количестве ATACMS на 165 км с кассетной взрывчаткой и ударили ими по Луганску.