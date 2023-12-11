Депутат Рады назвал Орбана "петухом"

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Депутат Рады Алексей Гончаренко (в РФ признанный экстремистом) оскорбил в своём телеграм-канале премьера Венгрии Виктора Орбана.

Фото: РИА Новости

В воскресенье украинский президент Владимир Зеленский почти случайно встретился с главным противником вступления Незалежной в ЕС Орбаном.

"Орбан — петух", — прокомментировал Гончаренко.

Антиукраинскую позицию главы венгерского правительства в Киеве считают следствием его коррупционных связей с Москвой.

Ранее Орбан предупреждал, что на предстоящем 14-15 декабря саммите ЕС заблокирует обсуждение переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.