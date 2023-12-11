Зеленский встретился с Орбаном в Аргентине

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Владимир Зеленский встретился с Виктором Орбаном в кулуарах инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея в воскресенье.

Фото: X госсекретаря Венгрии по международным связям Золтана Ковача

Судя по распространённым СМИ видео, встреча политиков была почти случайной — на церемонии их места оказались рядом, и в перерыве украинский лидер попытался поговорить с венгерским премьером, но тот ему и слова не дал вставить.

"Касаясь вступления Украины в ЕС, господин Орбан отметил, что страны-члены ЕС постоянно обсуждают этот вопрос", — рассказал Берталан Хаваши, пресс-секретарь Орбана.

Глава венгерского правительства — основной в Евросоюзе противник вступления Украины. Он уже предупредил, что на предстоящем 14-15 декабря саммите ЕС выступит против включения в повестку дня этого вопроса.