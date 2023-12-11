Владимир Зеленский встретился с Виктором Орбаном в кулуарах инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея в воскресенье.
Судя по распространённым СМИ видео, встреча политиков была почти случайной — на церемонии их места оказались рядом, и в перерыве украинский лидер попытался поговорить с венгерским премьером, но тот ему и слова не дал вставить.
"Касаясь вступления Украины в ЕС, господин Орбан отметил, что страны-члены ЕС постоянно обсуждают этот вопрос", — рассказал Берталан Хаваши, пресс-секретарь Орбана.
Глава венгерского правительства — основной в Евросоюзе противник вступления Украины. Он уже предупредил, что на предстоящем 14-15 декабря саммите ЕС выступит против включения в повестку дня этого вопроса.
У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.