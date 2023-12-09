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В Британии призывают Зеленского отказаться от прежних территорий ради спасения Украины

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Мир

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придётся согласиться с тем, что прежние территории Незалежной навсегда останутся российскими.

В Британии призывают Зеленского отказаться от прежних территорий ради спасения Украины
Фото: edition.cnn.com

Как пишут авторы британского издания The Independent, очевидно, что такое решение дастся Зеленскому нелегко, однако оно является единственным способом прекратить украинский конфликт и сохранить Украину хоть в таком, усечённом, виде.

"Земля в обмен на мир — старая и зачастую непопулярная идея, но она может оказаться единственным способом положить конец этому конфликту и спасти Украину от еще более катастрофических потерь", — сказано в статье.

При этом обозреватели признали, что такая перспектива станет поражением и для Киева, и для его западных партнёров. Авторы при этом считают, что поражение Украины ударит по США меньше, чем по странам ЕС.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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