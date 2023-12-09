В Британии призывают Зеленского отказаться от прежних территорий ради спасения Украины

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Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придётся согласиться с тем, что прежние территории Незалежной навсегда останутся российскими.

Фото: edition.cnn.com

Как пишут авторы британского издания The Independent, очевидно, что такое решение дастся Зеленскому нелегко, однако оно является единственным способом прекратить украинский конфликт и сохранить Украину хоть в таком, усечённом, виде.

"Земля в обмен на мир — старая и зачастую непопулярная идея, но она может оказаться единственным способом положить конец этому конфликту и спасти Украину от еще более катастрофических потерь", — сказано в статье.

При этом обозреватели признали, что такая перспектива станет поражением и для Киева, и для его западных партнёров. Авторы при этом считают, что поражение Украины ударит по США меньше, чем по странам ЕС.