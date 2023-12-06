Урсула фон дер Ляйен стала самой влиятельной женщиной по версии Forbes

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Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, была названа самой влиятельной женщиной в мире по версии Forbes в 2023 году.

Фото: openverse.org by NATO E3A Component is licensed under CC BY 2.0

Второе место списка, с которым можно ознакомиться на сайте издания, заняла глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, а в тройку наиболее влиятельных представительниц прекрасного пола также попали вице-президент США Камала Харрис, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и американская певица Тейлор Свифт.

На 27-м сроке рейтинга находится глава Минфина США Джанет Йеллен, американская актриса и телеведущая Опра Уинфри занимает в нём 31-ю позицию, а имя американской певицы Бейонсе можно увидеть на 36-м месте.

Всего список насчитывает 100 позиций. На его последней строке расположилась кукла Барби.

Forbes отмечает, что рейтинг влияния был сформирован на основе таких факторов, как финансовый достаток, медийность, способность влиять на публичное мнение.